Mondial – Le Canada accroché chez lui par la Bosnie-Herzégovine (1-1)

Le Canada a commencé sa Coupe du monde 2026 à la maison par un match nul face à la Bosnie-Herzégovine, 1-1, vendredi soir à Toronto. Pour leur entrée en lice devant leur public, les Canadiens ont longtemps été menés avant d’arracher l’égalisation en fin de rencontre grâce à Cyle Larin. La Bosnie-Herzégovine avait ouvert le score à la 21e minute par J. Lukic. Le Canada a répondu à la 78e minute, avec un but de Larin qui a évité une défaite d’entrée dans ce Mondial disputé sur son sol.

La Bosnie prend les devants à la 21e minute

Le premier tournant du match est arrivé à la 21e minute. J. Lukic a donné l’avantage à la Bosnie-Herzégovine et a placé le Canada dans une situation délicate pour son premier match du tournoi à domicile. Ce but a obligé les Canadiens à jouer en réaction pendant une grande partie de la rencontre. La Bosnie a conservé son avance jusqu’à la pause, puis pendant plus d’une demi-heure en seconde période. Le Canada n’a trouvé la solution qu’à douze minutes de la fin du temps réglementaire.

Le Canada bute longtemps sur le bloc bosnien

Après l’ouverture du score, le Canada a tenté de revenir, mais sans réussir à égaliser rapidement. La Bosnie-Herzégovine a gardé son avantage et a empêché les Canadiens de transformer leur pression en but pendant une longue séquence. Le scénario est resté le même jusqu’à la 78e minute : le Canada poussait, la Bosnie tenait son résultat. Pour le pays hôte, l’entrée en lice prenait alors la forme d’un match-piège, avec le risque de commencer la compétition par une défaite devant son public.

Larin sort le Canada du piège

Cyle Larin a finalement ramené le Canada à hauteur à la 78e minute. Son but a changé la fin de match et a permis aux Canadiens d’éviter un faux départ complet dans leur Coupe du monde. Cette égalisation a récompensé la réaction canadienne. Elle a aussi relancé la rencontre, car le Canada pouvait encore croire à la victoire dans les dernières minutes.

Muharemovic prive le Canada du deuxième but

Le Canada a eu une vraie balle de 2-1 dans le temps additionnel. À la 90e+6, Richie Laryea a centré dans l’axe vers Cyle Larin. L’attaquant canadien a repris rapidement, mais Muharemovic s’est jeté pour contrer la tentative. Cette intervention a été décisive. Sans ce sauvetage, le Canada pouvait renverser le match dans les dernières secondes. La Bosnie-Herzégovine a conservé le nul sur cette action, après avoir été tout près de céder une deuxième fois.

Ahmed cherche Larin dans les dernières minutes

À la 90e+5, Ahmed a également tenté un long centre en direction de Larin. Le Canada a continué à chercher son attaquant dans la surface jusqu’au bout, avec l’idée de profiter de sa présence et de son efficacité dans les derniers mètres. Ces dernières offensives ont confirmé la poussée canadienne en fin de match. Mais après l’égalisation, le Canada n’a pas réussi à convertir son temps fort en but de la victoire.

Un point qui laisse le groupe ouvert

Le Canada prend son premier point dans cette Coupe du monde, mais ne réussit pas à s’imposer pour son entrée en lice à domicile. La Bosnie-Herzégovine prend également un point après avoir mené une grande partie du match. Ce nul laisse la situation ouverte dans le groupe. La Suisse ou le Qatar, qui s’affrontent dimanche à 21h, auront l’occasion de prendre la tête après ce partage des points entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine.