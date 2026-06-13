Afrique du Sud : Ramaphosa tente de bloquer une procédure de destitution liée au scandale « Farmgate »

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a saisi en urgence la justice pour tenter d’empêcher le lancement d’une procédure de destitution parlementaire liée au scandale dit « Farmgate », une affaire qui continue de peser sur son mandat et sur la vie politique du pays.

Selon des documents judiciaires déposés vendredi, le chef de l’État demande à la Haute Cour de suspendre les démarches engagées au Parlement tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur une autre requête qu’il a introduite. Cette dernière vise à faire annuler les conclusions d’un panel indépendant qui avait examiné les accusations portées contre lui.

Le scandale « Farmgate » trouve son origine dans la découverte d’importantes sommes d’argent dissimulées dans une propriété agricole appartenant à Ramaphosa. L’affaire avait suscité une vive controverse en Afrique du Sud et alimenté les accusations de mauvaise conduite à l’encontre du président.

Un groupe d’experts indépendants avait conclu qu’il existait des éléments pouvant justifier une enquête parlementaire plus approfondie. Ces conclusions ont ouvert la voie à une possible procédure de destitution, même si aucune décision définitive n’a encore été prise sur le fond de l’affaire.

Le président a toujours contesté les accusations le visant et soutient que les conclusions du panel sont juridiquement contestables. En demandant l’intervention de la justice, il cherche à obtenir un examen judiciaire complet avant toute avancée du processus parlementaire.

Cette nouvelle bataille judiciaire intervient dans un contexte politique sensible pour Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption l’un des axes majeurs de son mandat. Ses adversaires estiment toutefois que l’affaire Farmgate soulève des questions importantes sur la transparence et la responsabilité des plus hauts responsables de l’État.

La décision de la Haute Cour pourrait avoir des conséquences majeures sur l’avenir politique du président. Si sa demande est rejetée, la procédure parlementaire pourrait reprendre son cours et raviver un débat qui continue de diviser la classe politique sud-africaine.