— Doriane Pin devient la première Française à piloter une Formule 1

La pilote française Doriane Pin a franchi une étape marquante en devenant la première Française à effectuer un roulage complet au volant d’une Formule 1 moderne. Âgée de 22 ans, elle a parcouru environ 200 kilomètres sur le circuit de Silverstone, en Grande-Bretagne, aux commandes d’une Mercedes W12, monoplace championne du monde des constructeurs en 2021.

The moment @DorianePin has always dreamed of ❤️



As she becomes the first female to ever drive a Mercedes F1 car. pic.twitter.com/81SAlHxIUW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 18, 2026

Pilote de développement au sein de l’écurie Mercedes, la Francilienne participe habituellement aux travaux sur simulateur et aux activités techniques de l’équipe. Cette session d’essais représente une expérience concrète sur piste, qu’elle a décrite comme « irréelle », soulignant la puissance et les différences marquées avec les voitures qu’elle a pilotées jusqu’ici.

Une avancée symbolique dans un sport très masculin

Cette performance intervient dans un contexte où la Formule 1 reste une discipline exclusivement masculine au plus haut niveau, les 22 pilotes engagés en championnat étant tous des hommes. Bien que le sport automobile soit officiellement mixte, les femmes restent très peu représentées dans les catégories reines.

Doriane Pin s’est illustrée ces derniers mois en remportant la F1 Academy, championnat réservé aux femmes, avant d’intégrer Mercedes comme pilote de développement. Cette progression alimente les espoirs de voir davantage de femmes accéder à la F1 à l’avenir.

Un parcours en pleine accélération

En parallèle de ses activités en Formule 1, la jeune pilote poursuit son ascension en endurance. Elle a récemment été nommée pilote de développement pour l’Hypercar Peugeot engagée en Championnat du monde d’endurance, où elle continue d’accumuler de l’expérience.

Surnommée « Pocket Rocket » en raison de son gabarit et de sa rapidité, Doriane Pin incarne une nouvelle génération de pilotes en quête d’une place dans les disciplines les plus prestigieuses du sport automobile.