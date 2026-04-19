À Rabat, des centaines de manifestants mobilisés pour les prisonniers palestiniens et Al-Aqsa

Une marche a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Rabat à l’occasion de la Journée des prisonniers palestiniens, dans un élan de solidarité avec la cause palestinienne et la mosquée Al-Aqsa. Le rassemblement, organisé par le Groupe d’action nationale pour la Palestine et le Front marocain de soutien à la Palestine, s’est déroulé entre la place Bab el-Had et le Parlement.
Les participants, venus de différentes villes du Maroc, ont brandi des drapeaux palestiniens et des images de la mosquée Al-Aqsa. Tout au long du cortège, ils ont scandé des slogans en faveur de la résistance palestinienne, appelant à la libération des détenus et à la protection des lieux saints.
Les manifestants ont également exprimé leur opposition à un projet de loi de la Knesset israélienne visant à autoriser l’application de la peine de mort contre des prisonniers palestiniens. Ils ont exigé son retrait, dénonçant une mesure qu’ils jugent contraire aux droits fondamentaux.
Au-delà de cette revendication, les protestataires ont condamné les opérations militaires israéliennes et appelé les autorités marocaines à mettre fin au processus de normalisation avec Israël. Le soutien affiché du footballeur marocain Hakim Ziyech à la cause palestinienne a été salué à travers plusieurs slogans.
Sur place, Mohammed El Fassi, participant à la marche, a souligné l’ampleur de la mobilisation, évoquant une participation issue de toutes les composantes de la société. De son côté, Semah Chatibi, une étudiante de 18 ans, a insisté sur le rôle des jeunes dans la sensibilisation à la cause palestinienne, notamment via les réseaux sociaux.
Instaurée en 1974 par le Conseil national palestinien, la Journée des prisonniers palestiniens est marquée chaque année par des manifestations et initiatives visant à attirer l’attention internationale sur la situation des détenus. Selon plusieurs organisations de défense des droits humains, plus de 9 600 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont actuellement incarcérés dans des prisons israéliennes, dans des conditions régulièrement dénoncées.
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