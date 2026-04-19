Nucléaire : le président iranien défie Trump et revendique les « droits » de Téhéran

Le président iranien Massoud Pezeshkian a fermement défendu les droits nucléaires de son pays, rejetant les critiques des États-Unis et dénonçant les déclarations de Donald Trump, dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran.

S’exprimant selon l’agence de presse ISNA, Pezeshkian a affirmé que le président américain n’avait « aucune justification » pour remettre en cause les droits de l’Iran en matière nucléaire. Il a mis en cause la légitimité de Washington à imposer des restrictions à Téhéran.

« Trump affirme que l’Iran ne peut pas faire usage de ses droits nucléaires, mais il ne précise pas de quel crime il s’agit. Qui est-il pour priver une nation de ses droits ? », a déclaré le dirigeant iranien, dans des propos rapportés par l’agence.

Ces déclarations interviennent alors que les négociations entre les deux pays restent dans l’impasse, notamment sur la question du programme nucléaire iranien, au cœur des désaccords diplomatiques.

L’Iran insiste régulièrement sur son droit à développer un programme nucléaire civil, tandis que les États-Unis et leurs alliés expriment leurs inquiétudes quant aux risques de prolifération.

Dans ce contexte tendu, les propos de Pezeshkian illustrent la fermeté de Téhéran dans les discussions en cours, alors que la perspective d’un accord durable reste incertaine.