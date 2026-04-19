Loukachenko se dit prêt à rencontrer Trump après la conclusion d’un « accord majeur »

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu’une rencontre avec son homologue américain Donald Trump pourrait avoir lieu, à condition qu’un « accord majeur » entre les deux pays soit d’abord finalisé.

Dans une interview accordée à la chaîne russe RT, Loukachenko a affirmé que Minsk était disposé à négocier, tout en insistant sur la nécessité d’un accord équilibré. « Nous sommes prêts à conclure un accord, mais il doit être préparé de manière à refléter les intérêts des États-Unis et du Bélarus », a-t-il déclaré.

Cette déclaration suggère une ouverture diplomatique entre les deux pays, dans un contexte de relations historiquement tendues, marquées par des désaccords politiques et des sanctions occidentales à l’encontre de la Biélorussie.

Le dirigeant biélorusse conditionne ainsi toute rencontre au plus haut niveau à des avancées concrètes sur le plan diplomatique, laissant entendre qu’un dialogue pourrait être relancé si les bases d’un compromis sont établies.

Cette perspective intervient dans un climat international en recomposition, où plusieurs acteurs cherchent à redéfinir leurs relations bilatérales face aux crises géopolitiques en cours.

Si aucune date n’a été évoquée, les propos de Loukachenko témoignent d’une volonté affichée d’ouverture, tout en posant des conditions strictes à une éventuelle rencontre avec le président américain.