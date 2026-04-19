Nathalie Baye, six films pour mesurer l’ampleur d’une carrière

Nathalie Baye est morte vendredi 17 avril à l’âge de 77 ans. En plus de cinquante ans de cinéma, l’actrice aura traversé tous les registres, du polar populaire au grand film d’auteur, en passant par le drame intime et la comédie. Récompensée à quatre reprises aux César, dont deux fois comme meilleure actrice, elle laisse une filmographie immense. Pour prendre la mesure de son parcours, voici six rôles qui résument la place singulière qu’elle occupait dans le cinéma français.

Des débuts chez Truffaut à la consécration des années 1980

On peut faire remonter l’un de ses premiers grands tournants à La Nuit américaine de François Truffaut, en 1973. Encore jeune comédienne, elle y trouve un rôle décisif et une rencontre fondatrice avec un cinéaste qui la dirigera ensuite à nouveau. Très vite, elle impose un jeu à la fois simple, précis et très vivant, qui lui permet de s’installer durablement à l’écran.

Dans les années 1980, sa carrière change d’échelle. Avec Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard, elle obtient un premier César. Puis vient La Balance de Bob Swaim, immense succès public de 1982 avec plus de quatre millions d’entrées, où elle interprète une prostituée dans un polar âpre et populaire. Ce rôle lui vaut le César de la meilleure actrice et assoit sa notoriété. À cette période, elle enchaîne aussi Le Retour de Martin Guerre, aux côtés de Gérard Depardieu, confirmant sa capacité à tenir aussi bien les films d’époque que les drames plus contemporains.

Une actrice capable de traverser les générations

Nathalie Baye ne s’est jamais laissée enfermer dans un seul type de cinéma. En 2002, elle tourne avec Steven Spielberg dans Arrête-moi si tu peux, ce qui élargit encore sa visibilité à l’international. Elle continue parallèlement à travailler avec des réalisateurs français très différents, sans perdre ce qui faisait sa force : une présence à la fois solide, sensible et immédiatement crédible.

Cette liberté se retrouve dans les dernières décennies de sa carrière. Elle impressionne encore dans Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, qui lui offre en 2006 son quatrième César, puis dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, où elle compose une mère excessive, fragile et bouleversante. On pourrait ajouter bien d’autres titres à cette liste, tant son parcours est vaste, mais ces six films disent déjà l’essentiel : Nathalie Baye aura été l’une des très rares actrices françaises capables de conjuguer exigence, popularité et longévité sans jamais perdre en intensité.