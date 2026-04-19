C’était un 19 avril : Les amants de la tour de Nesle mis au supplice

Le 19 avril 1314, à Pontoise, les frères Gautier et Philippe d’Aunay sont exécutés dans des conditions d’une extrême brutalité pour avoir entretenu des relations avec Marguerite et Blanche de Bourgogne, belles-filles du roi Philippe IV le Bel. Accusés de lèse-majesté, ils subissent un supplice exemplaire après avoir été torturés et contraints d’avouer. Leur mort marque l’aboutissement tragique d’un scandale qui éclate quelques jours plus tôt à la cour et qui va profondément ébranler la monarchie capétienne.

Un scandale au sommet de l’État

L’affaire débute lorsque des soupçons d’adultère pèsent sur les jeunes princesses, épouses des fils du roi. C’est Isabelle de France, reine d’Angleterre et fille de Philippe le Bel, qui alerte son père après avoir reconnu certains objets offerts à ses belles-sœurs en possession de deux chevaliers. Une enquête est aussitôt menée : les frères d’Aunay sont arrêtés, interrogés sous la torture et finissent par avouer leurs relations avec Marguerite et Blanche. La nouvelle provoque un véritable séisme à la cour, où la réputation et la moralité de la famille royale sont gravement mises en cause.

Une répression implacable

La justice royale se montre d’une sévérité extrême. Les deux chevaliers, considérés comme coupables d’avoir porté atteinte à l’honneur du roi, sont exécutés publiquement pour servir d’exemple. Les princesses, quant à elles, sont tondues, revêtues de vêtements infamants et enfermées à vie dans la forteresse de Château-Gaillard. Marguerite, épouse du futur Louis X, y meurt peu après, probablement victime des dures conditions de détention, voire d’un assassinat. Blanche survit plus longtemps et finit recluse dans un couvent, tandis que Jeanne de Bourgogne, également compromise, est finalement acquittée.

Une crise aux conséquences durables

Au-delà du drame humain, l’affaire de la tour de Nesle fragilise profondément la dynastie capétienne. Elle jette le doute sur la légitimité des héritiers et contribue à nourrir une méfiance durable envers la transmission du pouvoir par les femmes. Lorsque les fils de Philippe le Bel disparaissent sans héritier mâle direct, quelques années plus tard, la succession devient incertaine et ouvre la voie à l’avènement des Valois. Ce scandale, mêlant politique, morale et violence, apparaît ainsi comme l’un des signes annonciateurs des tensions qui marqueront la fin du Moyen Âge et conduiront, à terme, à la guerre de Cent Ans.