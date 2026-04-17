Festival du Livre 2026 : succès public mais tensions inédites en coulisses

Le Festival du Livre de Paris s’ouvre du 17 au 19 avril au Grand Palais avec une fréquentation attendue très élevée, la billetterie étant presque complète avant même le week-end. Derrière cet engouement, l’édition 2026 débute pourtant dans un climat compliqué, marqué par plusieurs polémiques et des absences de poids dans le monde de l’édition.

Absence d’Hachette et crise chez Grasset

Le premier sujet de tension concerne le retrait d’une partie des maisons du groupe Hachette. Fayard, JC Lattès, Stock ou encore Grasset ne participent pas cette année, laissant un vide important dans les allées du salon. Cette décision s’explique notamment par l’organisation en parallèle d’un événement célébrant les 200 ans du groupe, mais elle intervient aussi dans un contexte agité.

Le départ d’Olivier Nora de la direction de Grasset a en effet provoqué une forte réaction dans le milieu littéraire. Plus d’une centaine d’auteurs ont annoncé quitter la maison pour protester contre ce licenciement, dénonçant dans un texte une « guerre idéologique visant à imposer l’autoritarisme partout dans la culture et les médias ». Cette prise de position a renforcé le climat de crispation autour du festival.

Amazon se retire, un manque financier important

Autre épisode marquant : le retrait d’Amazon, jusque-là partenaire financier majeur. Le géant du e-commerce a quitté l’événement après les critiques du Syndicat de la librairie française, qui dénonçait un acteur représentant « un risque majeur » pour le secteur. Amazon explique avoir fait ce choix pour ne pas alimenter une « polémique absurde ».

Ce départ a eu des conséquences concrètes. Selon Pierre-Yves Bérenguer, directeur du festival cité par Livres Hebdo, l’organisation a perdu environ 800 000 euros sur un budget total de 5 millions. Malgré cela, le festival affirme avoir compensé grâce à de nouveaux partenaires et à une forte demande du public.

Pour maintenir son attractivité, l’événement met cette année la bande dessinée à l’honneur, après l’annulation du Festival d’Angoulême. Le thème du voyage structure l’ensemble de la programmation, avec plus de 1 200 auteurs et près de 300 rencontres prévues. Malgré les tensions, le festival reste donc un rendez-vous majeur pour les lecteurs.