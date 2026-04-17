Emmanuel Moire contraint de s’absenter du Roi Soleil pour raisons de santé

Emmanuel Moire, figure emblématique de la comédie musicale Le Roi Soleil, a dû se retirer temporairement de la scène en raison de problèmes de santé. Le chanteur, qui incarne Louis XIV dans cette version relancée en 2025, n’a pas pu assurer les représentations prévues à Toulouse le week-end dernier.

Dans un message adressé à son public, l’artiste a exprimé sa déception de devoir renoncer à ces spectacles, sans toutefois préciser la nature de ses soucis de santé. Très attaché à ce rôle qui a marqué sa carrière, il a assuré vivre cette absence comme une décision difficile.

Une tournée maintenue malgré l’absence

En dépit de ce contretemps, les représentations ont bien eu lieu grâce à la réactivité de la troupe. Cédric Chupin, habituellement présent sur scène dans un autre rôle, a pris le relais pour incarner le Roi Soleil, permettant ainsi de maintenir les dates prévues sans annulation.

La tournée du spectacle se poursuit dans plusieurs villes françaises dans les prochaines semaines, notamment à Pau, en Bretagne ou encore à Strasbourg. Aucune date de retour n’a pour l’instant été annoncée pour Emmanuel Moire, laissant planer l’incertitude sur la durée de son absence.