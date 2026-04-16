Annette Messager explore l’animal au Musée de la Chasse et de la Nature

L’artiste Annette Messager investit pour la première fois le Musée de la Chasse et de la Nature avec une exposition ambitieuse intitulée Une hirondelle ne fait pas le printemps. Présenté jusqu’au 20 septembre 2026, ce parcours rassemble plus de 80 œuvres réparties dans une quinzaine de salles. L’ensemble mêle pièces anciennes, installations majeures et créations récentes, en dialogue direct avec les collections du lieu.

L’animal comme fil conducteur de l’exposition

Le projet repose sur une idée simple : utiliser la figure animale pour relire toute l’œuvre de l’artiste. Si cette présence traverse son travail depuis les années 1970, elle n’avait encore jamais été abordée de manière aussi centrale. Ici, les animaux deviennent un moyen de parler des comportements humains, qu’il s’agisse de désir, de violence ou de domination.

Le parcours s’organise en plusieurs thématiques, comme la capture, la captivité ou encore la sauvagerie domestiquée. On y retrouve des œuvres emblématiques comme Douze petites effigies (1990), mais aussi des installations plus récentes, à l’image de La Revanche des animaux (2019-2021). Les matériaux restent caractéristiques de l’artiste : peluches, tissus, objets détournés ou photographies, qui donnent à ses créations une apparence familière mais souvent dérangeante.

Un dialogue direct avec les collections du musée

L’une des particularités de l’exposition tient à son intégration dans le musée lui-même. Les œuvres ne sont pas isolées mais disséminées parmi les animaux naturalisés, les armes et les objets historiques. Ce choix crée un contraste constant entre l’univers contemporain de l’artiste et celui, plus classique, du lieu.

Certaines interventions sont très visibles, comme des fusils en tissu placés au milieu de véritables armes. D’autres sont plus discrètes, obligeant le visiteur à observer attentivement. Ce principe transforme la visite en parcours de découverte, où les œuvres apparaissent progressivement au fil des salles.

Déjà reconnue à l’international, avec des expositions dans des institutions comme le Centre Pompidou ou le Museum of Modern Art, Annette Messager propose ici une exposition accessible dans sa forme mais structurée autour d’un axe clair : montrer comment l’animal permet de mieux comprendre l’humain.