Croissance surprise au Royaume-Uni, mais la guerre en Iran menace déjà de tout faire basculer

L’économie britannique a affiché une croissance plus forte que prévu en février, révélant une situation plus solide qu’anticipé avant le déclenchement de la guerre en Iran. Toutefois, cette dynamique positive pourrait rapidement être remise en cause par un nouveau choc énergétique, susceptible d’affaiblir la résilience du pays.

Selon les données publiées par l’Office national des statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a progressé de 0,5 % en février par rapport au mois précédent. Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis janvier 2024, dépassant largement les attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une croissance de seulement 0,2 %.

Ces chiffres suggèrent que l’économie britannique abordait le début de l’année dans une forme légèrement meilleure que prévu. Cette performance pourrait offrir un certain répit à la ministre des Finances Rachel Reeves, alors que le gouvernement cherche à soutenir l’activité dans un contexte économique mondial incertain.

Mais cet optimisme est tempéré par les conséquences potentielles du conflit au Moyen-Orient. Les économistes soulignent que le Royaume-Uni reste particulièrement exposé aux fluctuations des prix de l’énergie, en raison de sa dépendance aux importations. Une hausse durable des coûts énergétiques pourrait relancer l’inflation, déjà plus élevée que dans d’autres grandes économies comparables.

Certains analystes estiment ainsi que le récent choc sur les prix de l’énergie pourrait déjà avoir mis un terme à cet élan de croissance. Le risque d’une nouvelle période d’inflation persistante plane désormais sur l’économie britannique, ce qui compliquerait la tâche des autorités monétaires et budgétaires.

Dans ce contexte, les solides performances du premier trimestre pourraient également susciter des interrogations sur d’éventuels ajustements futurs des données. L’ONS s’est toutefois voulu rassurant, affirmant sa confiance dans la qualité et la fiabilité des chiffres publiés, malgré les incertitudes qui entourent les perspectives économiques à court terme.