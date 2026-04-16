Washington rassure Taïwan : des ventes d’armes imminentes malgré les tensions avec Pékin

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a assuré à Taïwan que les ventes d’armes en cours devraient être approuvées dans les prochaines semaines, dans un contexte de préoccupations croissantes quant à l’engagement militaire des États-Unis envers l’île face à la pression chinoise.

Dans une lettre adressée à des responsables taïwanais, ces élus ont affirmé que le Congrès restait pleinement mobilisé pour garantir une livraison rapide des capacités de défense jugées essentielles. Parmi les équipements concernés figure notamment un nouveau programme incluant des systèmes de lutte anti-drones, devenus stratégiques dans les conflits modernes.

Cette prise de position intervient à quelques semaines d’un déplacement du président américain Donald Trump en Chine, prévu les 14 et 15 mai. Les efforts de Washington pour conclure un accord commercial avec Pékin alimentent des inquiétudes, aux États-Unis comme à Taïwan, quant à un éventuel affaiblissement du soutien militaire américain à l’île démocratiquement gouvernée.

La sénatrice Jeanne Shaheen, figure démocrate influente de la commission des affaires étrangères, a souligné dans cette correspondance que les ventes en cours devraient être officialisées rapidement. Elle a également insisté sur la nécessité pour Taïwan de renforcer ses capacités de défense sans attendre, face à l’intensification des pressions de la Chine.

Les sénateurs ont par ailleurs exhorté Taipei à accélérer ses dépenses militaires, en particulier en développant à la fois ses achats d’équipements américains et ses capacités de production nationale. Cette stratégie vise à améliorer la résilience de l’île en cas de crise, tout en réduisant sa dépendance aux délais d’approvisionnement étrangers.

Alors que les tensions géopolitiques restent vives dans la région, ce message du Congrès américain cherche à réaffirmer un soutien stratégique à Taïwan, tout en encourageant l’île à jouer un rôle plus actif dans sa propre défense.