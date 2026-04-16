Alec Baldwin veut prendre sa retraite après le drame de Rust

Alec Baldwin a relancé les spéculations sur son avenir en expliquant, dans un entretien à The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter podcast, qu’il ne voulait plus vraiment travailler et qu’il aspirait désormais à « prendre sa retraite » pour rester chez lui avec ses enfants. L’acteur de 68 ans a tenu ces propos en revenant sur les années qui ont suivi le drame survenu en 2021 sur le tournage de Rust, où la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été mortellement touchée.

Une vie centrée sur son foyer

Dans cet entretien, Alec Baldwin décrit une période de près de trois ans et demi durant laquelle il a très peu travaillé et s’est progressivement habitué à une vie centrée sur son foyer. Marié à Hilaria Baldwin, avec qui il élève sept enfants, il explique que cette longue parenthèse loin des plateaux a profondément modifié son rapport au métier.

Rust, un drame encore dans toutes les têtes

Pour rappel, en octobre 2021, Alec Baldwin tenait l’arme utilisée comme accessoire lorsqu’un tir a tué Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Poursuivi pour homicide involontaire, l’acteur a vu la procédure pénale s’arrêter en juillet 2024, lorsqu’une juge du Nouveau-Mexique a classé l’affaire avec préjudice, estimant que des éléments de preuve avaient été retenus par l’accusation et la police.

Selon ses propres confidences, les suites judiciaires et médiatiques de l’affaire ont eu un impact sur sa santé, sa vie familiale et son envie de retravailler. Baldwin a aussi expliqué qu’il s’était retrouvé contraint de terminer Rust dans le cadre de l’accord conclu avec le mari de Halyna Hutchins, tout en vivant cette reprise comme une épreuve supplémentaire. Le film a finalement été achevé puis sorti en 2025.