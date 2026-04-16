«C’est un chasseur et nous sommes des proies» : sur TF1, le témoignage de Karine Viseur contre Patrick Bruel

Le journal de 20 heures de TF1 a diffusé, hier soir, le témoignage de Karine Viseur, attachée de presse belge, qui affirme avoir été victime d’une agression sexuelle de Patrick Bruel en 2010. Cette prise de parole a lieu alors que trois enquêtes distinctes sont désormais ouvertes contre le chanteur et comédien, à Bruxelles, à Paris et à Saint-Malo. Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Le témoignage de Karine Viseur diffusé au 20H de TF1

Dans son édition du soir, TF1 a diffusé l’interview de Karine Viseur, qui accuse Patrick Bruel d’une agression sexuelle survenue le 23 avril 2010 à Bruxelles, alors qu’elle l’accompagnait dans le cadre de la promotion de l’un de ses films.

Selon elle, la télévision belge suivait ce jour-là l’artiste dans ses déplacements, avec l’attachée de presse à ses côtés. Interrogée dans le reportage de TF1, elle a décrit la scène en ces termes : « En une fraction de seconde, il m’attrape le poignet, il m’attire et il m’enferme dans les toilettes. Je sens ses lèvres dans mon cou, ses mains qui remontent sur mes cuisses. Je finis par réussir à ouvrir la porte et à m’enfuir, en ayant plus d’une fois dit ‘non’. »

Karine Viseur ajoute : « C’est un chasseur et nous sommes des proies. Clairement. La gent féminine est une proie pour Patrick Bruel. »

Toujours selon elle, des membres de l’équipe présents ce jour-là, témoins de son comportement, lui auraient demandé à plusieurs reprises d’arrêter.

Trois enquêtes désormais ouvertes contre Patrick Bruel

L’affaire a pris une nouvelle dimension judiciaire avec l’ouverture de trois enquêtes distinctes.

À Bruxelles, une enquête a été ouverte après la plainte de Karine Viseur, qui met en cause Patrick Bruel pour les faits qu’elle situe en avril 2010.

À Paris, une enquête a également été ouverte depuis le mardi 14 avril, à la suite de la plainte déposée par Daniela Elstner, l’actuelle directrice générale d’Unifrance. Elle accuse Patrick Bruel d’agression sexuelle et de tentative de viol pour des faits qu’elle situe en 1997 au Mexique, en marge du Festival du film français d’Acapulco.

Une troisième enquête a enfin été ouverte à Saint-Malo. La plaignante, qui a conservé l’anonymat, accuse Patrick Bruel d’un viol en octobre 2012, en marge du Festival du film britannique de Dinard, dont le chanteur et comédien présidait alors le jury.

La défense de Patrick Bruel affirme qu’il répondra aux convocations

Face à ces accusations, Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Me Christophe Ingrain, a déclaré qu’« il répondra à toutes les convocations qui pourraient lui être adressées ».