Lavrov tend la main à Washington pour relancer les relations économiques, malgré des tensions persistantes

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a estimé que le moment était venu d’engager des discussions avec les États-Unis sur l’avenir des relations économiques entre les deux puissances. Cette déclaration, faite lors d’un sommet à Antalya en Turquie, intervient dans un contexte de tensions prolongées mais aussi de signaux d’ouverture prudents.

Selon Lavrov, un dialogue sur les perspectives économiques bilatérales devient nécessaire, même si des divergences importantes subsistent entre Moscou et Washington. Il a ainsi souligné que les deux pays restaient en désaccord sur plusieurs dossiers majeurs, sans en préciser les contours.

Cette prise de position suggère une volonté de la Russie de rouvrir des canaux de communication, notamment sur le plan économique, après des années de relations tendues marquées par des sanctions et des différends géopolitiques.

Le chef de la diplomatie russe a également commenté la situation de l’OTAN, affirmant que l’alliance « n’était pas dans la meilleure forme ». Il a toutefois assuré que la Russie n’entendait pas s’immiscer dans les affaires internes de l’organisation, adoptant un ton mesuré sur ce point.

Ces déclarations interviennent alors que le paysage international reste marqué par de multiples crises, notamment en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, compliquant toute tentative de rapprochement entre grandes puissances.

Si l’appel de Lavrov ouvre la porte à une reprise du dialogue, les différences persistantes entre Moscou et Washington laissent planer une incertitude sur la possibilité d’une normalisation à court terme des relations économiques entre les deux pays.