La transmission d’entreprise érigée en priorité économique face à une vague de départs à la retraite

Le gouvernement entend faire de la reprise d’entreprise une « grande cause économique nationale » dans les années à venir, alors que près de 500.000 dirigeants pourraient céder leur activité d’ici dix ans. Selon le ministère des PME, Serge Papin, cet enjeu concerne environ trois millions d’emplois et représente un tournant majeur pour l’économie française, avec le risque d’un « mur économique » si les transmissions ne sont pas anticipées.

La question de la succession des entreprises reste en effet complexe et souvent sous-estimée par les dirigeants. D’après une étude de Bpifrance, 70 % des chefs d’entreprise prévoyant une cession à moyen terme n’ont pas encore engagé de démarches concrètes. La transmission nécessite pourtant plusieurs années de préparation pour identifier un repreneur solide et organiser le passage de relais.

Un enjeu humain et stratégique

Au-delà des aspects financiers, les critères humains jouent un rôle central dans les cessions. Les dirigeants privilégient majoritairement la pérennité de leur entreprise et la préservation des emplois, loin devant le prix de vente. Les qualités personnelles, l’expérience et la solidité du repreneur sont également déterminantes dans le choix final.

La majorité des entreprises concernées sont de petite taille, avec moins de dix salariés dans 86 % des cas. Cette réalité renforce l’importance du facteur humain et des relations internes, notamment lors de l’arrivée de nouveaux dirigeants, souvent perçus comme des « petits nouveaux » dans des structures très ancrées localement.

Face à cet enjeu, le gouvernement prévoit de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques, avec une journée dédiée réunissant entrepreneurs, institutions et experts. Des mesures pourraient être annoncées pour faciliter les reprises, notamment par les salariés, dans un contexte où les jeunes générations pourraient être encouragées à se tourner vers ces opportunités plutôt que la seule création d’entreprise.