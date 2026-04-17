Alstom s’effondre en Bourse après des retards de livraison

Le groupe ferroviaire français Alstom a subi une chute spectaculaire de son action, qui a plongé de plus de 30% à la Bourse de Paris. Le titre, fortement vendu par les investisseurs, s’établissait autour de 15,95 euros en début d’après-midi, après avoir ouvert la séance sur une dégringolade similaire.

Cette réaction brutale du marché fait suite à l’annonce par l’entreprise d’une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l’exercice 2025-2026. En cause, des retards importants dans la livraison de matériel roulant, qui ont contraint le groupe à inscrire une provision dans ses comptes, pesant directement sur ses perspectives de rentabilité.

Des inquiétudes renforcées chez les investisseurs

L’annonce, publiée après la clôture des marchés jeudi, a laissé aux investisseurs le temps d’anticiper et de réagir massivement dès l’ouverture vendredi. Les volumes d’échanges ont ainsi explosé, signe d’une perte de confiance marquée envers le groupe, pourtant pilier de l’industrie ferroviaire européenne.

Ces difficultés opérationnelles interviennent dans un contexte déjà tendu pour Alstom, confronté à des défis d’intégration et à une forte pression sur ses marges. La sanction boursière illustre la sensibilité des marchés aux retards industriels et aux incertitudes sur la capacité du groupe à tenir ses engagements.