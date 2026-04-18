Carrefour acte son retrait de Turquie, un choix de prudence économique

Ça n’est pas un coup de tête, encore moins un caprice d’actionnaire. Carrefour se désengage de Turquie, tournant la page d’une présence menée via une coentreprise locale, un montage classique pour les groupes étrangers quand le terrain est mouvant. Le distributeur français poursuit une stratégie dite « asset light », comprenez moins d’actifs en propre et davantage de partenariats ou de franchises, avec l’idée de concentrer l’effort là où la rentabilité et la visibilité sont meilleures.

Derrière ce mouvement, une réalité brute: la Turquie a vécu ces dernières années au rythme d’une forte volatilité macroéconomique. Inflation élevée, livre turque chahutée, consommation sous pression… Dans la grande distribution, ce cocktail se paie cash. Les coûts d’approvisionnement deviennent imprévisibles, les prix doivent être ajustés en permanence, les marges se tendent et le pilotage quotidien ressemble parfois à de la haute voltige.

Turquie, l’inflation comme juge de paix

Pour Carrefour, le message est cohérent avec la ligne tenue par la direction depuis plusieurs exercices: discipline financière, simplification du portefeuille de pays, arbitrages plus nets. Le groupe met en avant, dans ce type d’opérations, la « création de valeur » et le recentrage sur des marchés jugés prioritaires, avec une attention particulière portée à des zones où il peut peser davantage, investir dans le digital, renforcer la proximité et mieux maîtriser sa chaîne logistique.

Reste que ce désengagement ne se fait pas dans le vide. Les opérations de cession ou de réaménagement capitalistique impliquent souvent des discussions avec les partenaires locaux et, selon les modalités, des étapes réglementaires, voire l’examen d’autorités de concurrence. Pour l’enseigne, l’enjeu est d’éviter la sortie désordonnée, protéger la marque et garantir une transition lisible pour les équipes comme pour les clients, car dans le commerce, la confiance se perd vite et se reconstruit lentement.

Au fond, Carrefour s’inscrit dans une tendance plus large: les distributeurs occidentaux trient leurs marchés, gardent le cœur du réacteur et réduisent l’exposition aux pays où la monnaie et les prix font la loi au quotidien. Ce retrait turc, présenté comme un choix rationnel, dit quelque chose de l’époque: l’expansion internationale ne fait plus rêver à n’importe quel prix, et la prochaine bataille se jouera là où la croissance se voit, se compte et surtout se sécurise.