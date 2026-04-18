Le gouvernement prévoit une voie unique pour la première année des études de santé

Le gouvernement a annoncé la suppression du système actuel à double entrée des études de santé, avec l’objectif de rétablir une voie unique dès la rentrée 2027. Cette réforme mettrait fin aux dispositifs PASS et LAS instaurés en 2020, jugés trop complexes pour les étudiants et leurs familles.

Le nouveau parcours s’organisera autour de trois blocs d’enseignement équilibrés : un bloc consacré à la santé, un bloc disciplinaire incluant des matières scientifiques et un bloc transversal comprenant d’autres enseignements. À l’issue de cette première année, les étudiants pourront candidater aux filières de santé à condition d’avoir validé les niveaux requis.

Un dispositif qui conserve des passerelles

Les étudiants n’intégrant pas immédiatement une filière médicale pourront poursuivre en licence et retenter leur chance en deuxième année, voire en troisième année en cas de nouvel échec. Une possibilité de redoublement est également introduite pour ceux n’ayant pas validé les prérequis dès la première année.

Si certaines organisations étudiantes saluent une simplification du système et davantage de souplesse, des responsables universitaires expriment des réserves. Ils pointent notamment les risques de surcharge des effectifs et appellent à un accompagnement renforcé des établissements pour mettre en œuvre cette réforme.