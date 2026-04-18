Enlèvement dans l’Yonne sur fond de cryptomonnaies : six suspects mis en examen

Six jeunes âgés de 17 à 20 ans ont été mis en examen à Paris pour leur implication présumée dans l’enlèvement d’une mère et de son fils de 11 ans, survenu lundi dans l’Yonne. Ils sont poursuivis notamment pour enlèvement et séquestration en bande organisée, des faits passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Les deux victimes avaient été libérées dès le lendemain lors d’une opération menée dans le Val-de-Marne par une centaine de gendarmes, dont des membres du GIGN. Une septième personne, initialement interpellée, a été remise en liberté après avoir été mise hors de cause.

Une opération violente motivée par une rançon

Selon les éléments de l’enquête, quatre individus cagoulés se sont introduits au domicile familial lundi matin, maîtrisant le père et exigeant un virement de 400.000 dollars en cryptomonnaie. Après avoir fouillé les lieux et dérobé de l’argent liquide, des bijoux et une arme, ils ont enlevé la mère et l’enfant pour faire pression.

Parvenu à se libérer, le père a donné l’alerte, permettant aux enquêteurs de localiser rapidement les victimes, retenues dans un hôtel. Elles ont été libérées mardi à l’aube lors d’une intervention du GIGN, mettant fin à une séquestration de moins de 24 heures.