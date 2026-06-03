Présidentielle 2027 : Olivier Faure veut trancher la question de la primaire avant le 9 juillet

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a fixé au 9 juillet la date limite pour arrêter la stratégie du PS en vue de l’élection présidentielle de 2027. Les militants socialistes seront appelés à se prononcer sur la ligne à suivre, notamment concernant l’organisation d’une éventuelle primaire à gauche.

Partisan d’un rassemblement des forces de gauche hors La France insoumise, Olivier Faure poursuit les discussions avec plusieurs responsables politiques afin de construire une candidature commune capable de concurrencer la droite et l’extrême droite lors du prochain scrutin présidentiel.

Une formule de rassemblement encore en discussion

À ce stade, plusieurs personnalités, dont Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain et Benjamin Lucas-Lundy, se sont déclarées favorables à une primaire de la gauche non insoumise. En revanche, Raphaël Glucksmann n’a pas rejoint cette initiative, alimentant les débats au sein du camp progressiste.

Pour tenter de dépasser les divisions internes, Olivier Faure explore l’idée d’un processus en deux étapes. Une première consultation permettrait de désigner un représentant de l’espace socialiste et social-démocrate, avant une seconde primaire plus large réunissant les différentes sensibilités de la gauche démocratique et écologiste. Une proposition qui reste toutefois soumise à l’accord des différents partenaires potentiels.