Royaume-Uni : la police sous pression après la mort d’un étudiant poignardé et menotté sur les lieux

La police britannique fait face à une vive controverse après la mort d’un étudiant de 18 ans, poignardé en décembre dernier, et resté menotté par les forces de l’ordre alors qu’il était en train de mourir. L’affaire a ravivé les critiques sur les pratiques policières et déclenché une enquête officielle sur la conduite des agents impliqués.

Selon les éléments rapportés, le jeune homme a été victime d’une attaque au couteau avant de succomber à ses blessures. Lors de l’intervention, les policiers l’auraient menotté après l’avoir soupçonné d’avoir tenu des propos racistes, alors même qu’il était en train d’agoniser.

Cette décision a suscité une vague d’indignation au Royaume-Uni, où de nombreuses voix dénoncent une erreur d’appréciation grave et une gestion inadaptée de la situation. Des policiers sont désormais visés par une enquête interne pour conduite inappropriée, et l’un d’entre eux a déjà démissionné à la suite de l’affaire.

L’incident a également provoqué des réactions politiques. Le responsable populiste Nigel Farage a accusé la police de prioriser des considérations liées au racisme plutôt que la prise en charge d’une urgence vitale, alimentant un débat déjà sensible sur la confiance dans les forces de l’ordre.

À Southampton, où les faits ont eu lieu, des manifestations ont été organisées. Des groupes de citoyens et des militants ont réclamé des explications et une réforme des procédures policières, estimant que l’intervention sur la scène du crime a été marquée par de graves dysfonctionnements.

Les autorités policières britanniques ont pour leur part rappelé que l’enquête est en cours et que toutes les circonstances doivent être établies avant toute conclusion définitive. L’affaire reste très suivie dans le pays, où elle soulève des questions plus larges sur les pratiques d’intervention et la formation des forces de sécurité face à des situations de violence extrême.