Xavier Dupont de Ligonnès: l’évêque de Carcassonne ne connaît pas le «père Marc», qui a affirmé sur M6 avoir reçu la confession de Ligonnès en 2022

Un homme se présentant comme le « père Marc » est intervenu hier soir en direct sur M6, par téléphone, dans l’émission consacrée à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Cet homme a affirmé avoir rencontré Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 dans l’Aude. Selon son témoignage, le fugitif présumé aurait séjourné quatre jours dans un monastère. Il aurait alors demandé à se confesser et aurait reconnu les meurtres de son épouse et de ses quatre enfants.

Le témoignage a immédiatement été présenté comme un possible élément crucial dans l’un des dossiers criminels les plus suivis de France. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable depuis 2011, après la découverte des corps de sa femme et de ses enfants à Nantes.

L’évêque de Carcassonne dit ne pas savoir qui est cet homme

Problème : ce matin, Bruno Valentin, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, a réagi à ce témoignage. Il affirme ne pas savoir qui est l’homme intervenu sur M6 sous le nom de « père Marc ». L’évêque indique n’avoir jamais entendu parler de ce récit. Il précise également que cet homme ne lui évoque aucun prêtre connu du diocèse.

Cette prise de parole fragilise fortement le témoignage diffusé la veille, présenté comme inédit et potentiellement décisif. À ce stade, rien ne permet donc d’établir que l’homme intervenu à l’antenne est bien prêtre, ni qu’il a réellement rencontré Xavier Dupont de Ligonnès.

M6 accusée de ne pas avoir vérifié auprès du diocèse

Bruno Valentin reproche aussi à M6 de ne pas l’avoir contacté avant la diffusion de ce témoignage. Selon lui, la chaîne aurait dû vérifier l’identité de l’homme se présentant comme prêtre, notamment auprès du diocèse concerné. L’évêque estime que cette démarche aurait permis de confirmer ou d’infirmer rapidement l’existence d’un religieux correspondant à ce profil.

Une affirmation lourde de conséquences

Le contenu du témoignage est particulièrement sensible. L’homme affirme que Xavier Dupont de Ligonnès aurait reconnu les meurtres de son épouse et de ses quatre enfants. Une telle déclaration, si elle était confirmée, constituerait un élément considérable dans l’enquête. Mais pour l’instant, elle repose uniquement sur les propos d’un homme dont l’identité et la qualité de prêtre sont contestées.

Une enquête toujours ouverte, un fugitif toujours introuvable

Depuis la découverte des corps de la famille Dupont de Ligonnès en avril 2011, les enquêteurs poursuivent leurs recherches. Les signalements se sont multipliés au fil des années, en France comme à l’étranger, sans permettre de retrouver le principal suspect. Le témoignage diffusé sur M6 relance brutalement l’attention autour du dossier. Mais la réaction de l’évêque de Carcassonne introduit un doute sur sa crédibilité. Ainsi que sur la crédibilité de M6, qui semble avoir fait preuve d’un étonnant amateurisme pour faire du buzz… ￼