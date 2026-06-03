— La légende du foot anglais Kevin Keegan révèle son cancer de stade 4 : «Je veux dire au revoir»

Kevin Keegan, 75 ans, ancien capitaine et sélectionneur de l’Angleterre, a révélé être atteint d’un cancer de stade 4. Le double Ballon d’or a pris la parole publiquement à Newcastle, lors d’un événement au Tyne Theatre and Opera House, après plusieurs mois de traitement. Sa famille avait annoncé en janvier qu’il souffrait d’un cancer, sans donner alors de détails sur la gravité de la maladie.

Le diagnostic découvert après des examens

Keegan a expliqué que le cancer avait été détecté à l’occasion d’examens médicaux réalisés après un accident de voiture et une opération. Les médecins lui ont ensuite indiqué qu’il s’agissait d’un cancer de stade 4, un stade avancé, où la maladie s’est propagée au-delà de son point de départ.

Un traitement en cours, un discours sans détour

L’ancien attaquant a raconté avoir été orienté vers un spécialiste chargé de mettre en place un nouveau traitement. Il a évoqué un taux de réussite de 33%, tout en gardant une forme de lucidité et d’humour. « Je suis toujours là pour le moment », a-t-il déclaré devant le public.

« Je veux dire au revoir » à Newcastle

Très lié à Newcastle United, comme joueur puis comme entraîneur, Keegan a exprimé le souhait de revenir à St James’ Park pour saluer les supporters. Sa phrase, « Je veux dire au revoir. Je n’en ai pas eu l’occasion quand j’ai quitté le club la dernière fois », a particulièrement marqué. Elle renvoie à son départ de Newcastle en 2008, à la fin de son second passage sur le banc.

Une figure du football anglais

Kevin Keegan a marqué l’histoire du football anglais et européen. Passé par Scunthorpe, Liverpool, Hambourg, Southampton et Newcastle, il a remporté trois championnats d’Angleterre, deux Coupes UEFA, une Coupe d’Europe des clubs champions et deux Ballons d’or, en 1978 et 1979. Avec l’Angleterre, il a compté 63 sélections et 21 buts.

Newcastle lui ouvre la porte

Newcastle United a affiché son soutien à Keegan et à sa famille. Le club a rappelé la place particulière de l’ancien attaquant dans son histoire et a indiqué qu’il serait toujours chaleureusement accueilli à St James’ Park.