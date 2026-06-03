Washington frappe les cryptomonnaies iraniennes : quatre plateformes majeures visées par de nouvelles sanctions

Les États-Unis ont annoncé mardi une nouvelle série de sanctions contre l’Iran, ciblant cette fois le secteur des cryptomonnaies. Le département du Trésor américain a inscrit plusieurs individus et plateformes d’échange d’actifs numériques sur sa liste de sanctions, renforçant ainsi la pression économique exercée sur Téhéran.

Selon un avis publié par le Trésor, quatre ressortissants iraniens ainsi que quatre importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies basées en Iran ont été sanctionnés. Les sociétés visées sont Nobitex, Bitpin, Ramzinex et Wallex.

Cette décision s’inscrit dans la politique de sanctions menée par Washington contre l’Iran, qui vise à limiter les sources de financement du pays et à restreindre son accès aux circuits financiers internationaux. Les cryptomonnaies sont depuis plusieurs années surveillées de près par les autorités américaines, qui craignent qu’elles puissent être utilisées pour contourner les restrictions économiques.

Les sanctions américaines impliquent généralement le gel des éventuels avoirs détenus aux États-Unis par les personnes ou entités concernées. Elles interdisent également aux citoyens et entreprises américaines d’effectuer des transactions avec les acteurs visés.

L’annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran. Malgré des discussions diplomatiques destinées à réduire les affrontements dans la région, les relations entre les deux pays restent profondément dégradées et les mesures économiques continuent de constituer l’un des principaux instruments de pression utilisés par les États-Unis.

Les plateformes de cryptomonnaies jouent un rôle croissant dans l’économie iranienne, notamment en raison des difficultés rencontrées par le pays pour accéder au système financier mondial. Les nouvelles sanctions pourraient compliquer davantage leurs activités et accroître l’isolement financier de l’Iran.