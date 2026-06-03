Le soleil résiste au sud, la pluie revient sur le nord-ouest ce mercredi

Après les orages et les fortes chaleurs de la semaine dernière, la météo reste contrastée ce mercredi 3 juin en France. Si le temps demeure calme sur une partie du pays, un front perturbé apporte de nouvelles pluies et averses sur le quart nord-ouest, notamment de la Bretagne aux Hauts-de-France.

Les précipitations resteront toutefois modérées et aucun épisode orageux n’est attendu. Les orages qui ont concerné certaines régions ces derniers jours se sont désormais évacués hors des frontières françaises, laissant place à un temps plus stable.

Le soleil brillera surtout dans le sud-est, sur le littoral méditerranéen et en Corse, où les éclaircies seront largement dominantes tout au long de la journée. Ailleurs, le ciel restera souvent chargé avec une couverture nuageuse parfois dense.

Côté températures, l’ambiance restera fraîche sur les régions du nord avec des maximales comprises entre 17 et 20°C, soit jusqu’à 3 degrés sous les normales de saison. À l’inverse, le sud-est conservera une douceur agréable avec 25 à 28°C près de la Méditerranée, des valeurs légèrement supérieures aux moyennes habituelles pour un début juin.