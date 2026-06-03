Affaire Lyhanna : le suspect était déjà visé par une plainte pour viols sur une enfant

La disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, dans le Gers, connaît un rebondissement. L’homme de 41 ans mis en examen dans ce dossier, Jérôme B., était déjà visé depuis plusieurs mois par une plainte pour viols sur mineure. Cette plainte, déposée en août 2025, concerne une autre enfant..

Lyhanna introuvable depuis vendredi

Lyhanna a disparu vendredi 29 mai à Fleurance. La collégienne de 11 ans a été vue pour la dernière fois vers 15 heures, à proximité du collège Hubert-Reeves, où elle est scolarisée. Selon les éléments de l’enquête, elle serait montée dans le véhicule d’un homme qu’elle connaissait. Cet homme est le père d’une de ses amies. Les deux familles se connaissaient. La jeune fille n’était donc pas montée dans la voiture d’un inconnu. Sa disparition a été signalée le soir même. Très vite, l’enquête a cessé d’être traitée comme une simple disparition inquiétante. Aucun élément connu ne permettait d’accréditer l’hypothèse d’une fugue. Les enquêteurs ont alors travaillé sur la piste d’un enlèvement.

Une version jugée incohérente

Le suspect a été interpellé samedi 30 mai, au lendemain de la disparition. Lors de sa garde à vue, il a reconnu avoir transporté Lyhanna dans son véhicule, mais a affirmé l’avoir déposée à la piscine de la commune, à sa demande. Cette version n’a pas convaincu les enquêteurs. Les déclarations de Jérôme B. ont été considérées comme incohérentes et imprécises. Elles n’ont pas permis de retrouver la jeune fille. Après 48 heures de garde à vue, l’homme a été présenté à la justice. Lundi, il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Devant le juge d’instruction, il a gardé le silence.

Une plainte déposée neuf mois avant la disparition

Un autre dossier vise Jérôme B. depuis août 2025. Il s’agit d’une plainte pour viols sur mineure de moins de 15 ans. La plainte a été déposée par la mère d’une enfant, amie de la fille du suspect. Les faits dénoncés auraient eu lieu dans le Gers, à Montestruc-sur-Gers, sur plusieurs mois, entre 2024 et 2025.

L’enfant concernée aurait fréquenté le domicile de Jérôme B. parce qu’elle connaissait sa fille. La plainte décrit des faits graves, répétés, visant une mineure. À ce stade, il s’agit d’accusations faisant l’objet d’une enquête distincte.

Le suspect n’avait pas été entendu

Depuis le dépôt de la plainte, Jérôme B. n’avait pas été entendu dans cette procédure. La plainte avait été déposée le 22 août 2025 à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch, en Haute-Garonne. Le dossier a ensuite suivi un circuit judiciaire entre parquets, les faits dénoncés relevant territorialement du Gers. Le parquet de Toulouse a demandé le transfert de la procédure vers le parquet compétent. Le dessaisissement a été acté début novembre. Le dossier est ensuite arrivé dans le ressort d’Auch, avant d’être transmis en enquête à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026. Au moment de la disparition de Lyhanna, aucune audition du mis en cause n’avait encore eu lieu dans cette affaire.

Deux fillettes, un même lien avec le suspect

Les deux procédures présentent donc un point commun. Dans les deux cas, les enfants connaissaient Jérôme B. par l’intermédiaire de sa fille. Lyhanna était amie avec la fille du suspect. L’enfant concernée par la plainte de 2025 était également amie avec l’une de ses filles. Dans les deux dossiers, le lien ne repose donc pas sur un contact inconnu ou extérieur, mais sur une relation de proximité familiale et sociale. Cette proximité est désormais un élément central des vérifications.

Les parents de Lyhanna avaient coupé les ponts

Avant la disparition, les parents de Lyhanna avaient déjà pris leurs distances avec Jérôme B. Des éléments rapportés par la famille évoquent un comportement jugé déplacé lors d’un moment passé par l’enfant au domicile du suspect. La mère de Lyhanna avait ensuite décidé de couper tout contact.

Une enquête sur deux fronts

L’enquête principale reste centrée sur la disparition de Lyhanna. Les investigations doivent établir ce qui s’est passé vendredi 29 mai après sa montée dans le véhicule du suspect. Les enquêteurs cherchent à reconstituer précisément le trajet, les horaires, les arrêts éventuels et l’emploi du temps de Jérôme B. La voiture du suspect, son domicile, son environnement et les lieux qu’il aurait pu fréquenter font l’objet d’analyses et de vérifications.

En parallèle, la plainte de 2025 revient au premier plan. Avec une question : pourquoi le mis en cause n’avait-il pas encore été entendu plusieurs mois après le dépôt de plainte ?

Des recherches massives autour de Fleurance

Sur le terrain, les recherches se poursuivent. Les gendarmes ratissent les environs de Fleurance, les zones boisées, les champs, les lacs, les cours d’eau et les secteurs susceptibles d’avoir été traversés par le véhicule du suspect. Des moyens spécialisés ont été mobilisés : équipes cynophiles, drones, hélicoptère, plongeurs et techniciens de l’identification criminelle. Des objets et indices prélevés lors des recherches font l’objet d’analyses.