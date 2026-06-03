Face à la crise au Liban, l’ONU prépare l’après-FINUL et envisage plusieurs scénarios militaires

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a présenté au Conseil de sécurité plusieurs options pour assurer une présence internationale au Liban après l’expiration du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) à la fin de l’année. Dans une lettre consultée par Reuters, il insiste sur la nécessité de maintenir une présence de personnels en uniforme afin de soutenir les efforts de stabilisation dans la région.

Adressée aux quinze membres du Conseil de sécurité, cette proposition intervient alors que la situation sécuritaire au Liban s’est fortement détériorée ces derniers mois. António Guterres estime qu’une mission des Nations unies restera indispensable pour accompagner une initiative politique renforcée visant à trouver une solution durable au conflit.

Trois scénarios ont été présentés. Le premier prévoit une force relativement importante composée d’environ 5 525 personnels en uniforme. Elle inclurait des observateurs militaires non armés ainsi que quatre bataillons d’infanterie chargés de la protection des forces. Selon le secrétaire général, cette option offrirait une capacité crédible de surveillance sur l’ensemble de la Ligne bleue, qui marque la frontière de facto entre le Liban et Israël.

La deuxième option réduirait les effectifs à environ 3 000 personnes. La mission se concentrerait principalement sur la zone située entre le fleuve Litani et la Ligne bleue, avec des capacités de surveillance plus limitées mais toujours fondées sur une présence physique permanente et des patrouilles régulières.

Le troisième scénario représente l’option la plus légère, avec environ 1 980 personnels en uniforme. Cette force disposerait d’une capacité réduite d’observation et de réaction. António Guterres prévient qu’elle ne pourrait pas surveiller en permanence l’intégralité de la Ligne bleue sans moyens technologiques supplémentaires et qu’elle serait moins efficace pour signaler les violations du cessez-le-feu ou contribuer à la désescalade entre les forces libanaises et israéliennes.

Créée en 1978, la Force intérimaire des Nations unies au Liban compte actuellement environ 7 500 soldats. Son avenir est devenu un sujet central alors que les tensions régionales se sont aggravées et que les affrontements à la frontière israélo-libanaise ont mis à rude épreuve les mécanismes de maintien de la paix existants.

Les membres du Conseil de sécurité devront désormais examiner ces différentes propositions afin de déterminer la forme que prendra la future présence des Nations unies au Liban, dans un contexte où la stabilité de la région demeure particulièrement fragile.