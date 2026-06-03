Le Golfe replonge dans la tension : attaques de missiles, détroit d’Ormuz paralysé et négociations au point mort

Les tensions sont de nouveau montées d’un cran dans le Golfe mercredi, avec des informations faisant état d’attaques de missiles visant le Koweït, alors que les discussions diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis semblent dans l’impasse malgré les efforts engagés ces dernières semaines pour mettre fin au conflit.

L’armée koweïtienne a indiqué que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté plusieurs missiles et drones qualifiés d’hostiles. De son côté, le Bahreïn a déclenché des sirènes d’alerte et demandé à la population de se mettre à l’abri. Dans le même temps, les États-Unis ont affirmé avoir ouvert le feu sur un pétrolier se dirigeant vers l’Iran.

Selon les médias iraniens, des explosions ont également été entendues à proximité de l’île de Qeshm, située près du détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. Cette zone demeure au cœur des tensions régionales depuis plusieurs mois.

Ces nouveaux incidents surviennent plus de trois mois après les frappes américaines et israéliennes menées contre l’Iran. Malgré l’existence d’un cessez-le-feu fragile, la situation reste extrêmement volatile et le détroit d’Ormuz demeure en grande partie fermé à la navigation, perturbant les échanges commerciaux internationaux.

La semaine dernière, Washington et Téhéran avaient pourtant annoncé être parvenus à un accord de principe destiné à mettre un terme au conflit. Toutefois, aucun document définitif n’a encore été signé et les discussions semblent avoir considérablement ralenti.

Des médias iraniens ont rapporté que les contacts entre les deux pays étaient interrompus depuis plusieurs jours. Le président américain Donald Trump a cependant affirmé que les négociations se poursuivaient et qu’elles n’étaient pas abandonnées.

L’absence de progrès diplomatiques, combinée à la reprise des incidents militaires dans le Golfe, alimente les inquiétudes de la communauté internationale quant à une possible nouvelle escalade dans une région déjà profondément déstabilisée par des mois de confrontation.