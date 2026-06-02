La Pologne serre la vis : téléphones bannis à l’école et accès à la pornographie davantage contrôlé

Le gouvernement polonais veut franchir une nouvelle étape dans la protection des mineurs face aux usages numériques. Le Premier ministre Donald Tusk a annoncé mardi son intention d’interdire l’utilisation des téléphones portables dans les écoles primaires et de renforcer les contrôles d’âge pour l’accès aux contenus pornographiques en ligne.

Selon le projet de loi présenté par l’exécutif, les élèves âgés de 7 à 15 ans ne pourront plus utiliser leur téléphone portable dans l’enceinte de leur établissement scolaire à partir du 1er septembre. L’interdiction s’appliquera non seulement pendant les cours, mais également durant les récréations.

Le texte prévoit également de donner aux établissements scolaires une base légale leur permettant de mettre en place des systèmes de stockage des téléphones pendant la journée. Les autorités estiment que cette mesure aidera à améliorer la concentration des élèves et à réduire les perturbations liées à l’usage des smartphones.

« Nous proposons d’interdire l’utilisation des téléphones portables dans les écoles primaires pendant les cours et les récréations », a déclaré Donald Tusk. Le chef du gouvernement a souligné que les parents et les enseignants devaient disposer d’outils efficaces pour encadrer l’utilisation des technologies numériques par les enfants.

La Pologne rejoint ainsi plusieurs pays ayant déjà adopté des restrictions similaires. Les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Italie ont notamment limité ou interdit l’usage des smartphones dans les écoles en raison des inquiétudes concernant leur impact sur l’attention, le comportement et les résultats scolaires.

Parallèlement, le gouvernement souhaite instaurer des règles plus strictes de vérification de l’âge pour accéder aux contenus pornographiques sur internet. Donald Tusk a évoqué un « problème de civilisation », estimant que l’addiction aux plateformes numériques, aux jeux et aux réseaux sociaux touche particulièrement les plus jeunes et pourrait avoir des conséquences durables sur leur développement et sur la société dans son ensemble.