Une première historique au Vatican : le pape Léon XIV confie la communication du Saint-Siège à une femme

Le pape Léon XIV a nommé mardi une dirigeante du groupe de médias catholiques américain EWTN à la tête du département de la communication du Vatican, une décision historique qui fait d’elle la première femme à occuper cette fonction au sein de l’Église catholique.

Maria Montserrat Alvarado, originaire de Mexico, prendra la direction du Dicastère pour la Communication, l’un des principaux organismes du Saint-Siège. Cette structure est chargée de superviser l’ensemble des médias officiels du Vatican, notamment son portail d’information, sa radio, son journal et son service de presse.

Avant cette nomination, Maria Montserrat Alvarado occupait des fonctions dirigeantes au sein de EWTN (Eternal Word Television Network), un groupe médiatique catholique basé aux États-Unis qui diffuse des informations et des programmes religieux à destination de millions de fidèles à travers le monde.

Cette décision s’inscrit dans la volonté affichée du nouveau souverain pontife de poursuivre l’ouverture de certaines responsabilités de la Curie romaine à des laïcs et à des femmes. Si plusieurs nominations féminines ont déjà eu lieu ces dernières années au Vatican, aucune femme n’avait encore pris la tête du département chargé de l’ensemble de la communication du Saint-Siège.

Le Dicastère pour la Communication joue un rôle stratégique dans la diffusion des messages du pape et dans les relations avec les médias internationaux. À l’ère des réseaux sociaux et de l’information en continu, cette institution est devenue un outil essentiel pour la présence mondiale de l’Église catholique.

La nomination de Maria Montserrat Alvarado est ainsi perçue comme une étape importante dans l’évolution de la gouvernance du Vatican et dans la place accordée aux femmes au sein des plus hautes instances administratives de l’Église.