Après l’ère Orban, le nouveau Premier ministre hongrois prêt à rencontrer Zelensky pour relancer les relations avec l’Ukraine

Le Premier ministre hongrois, Peter Magyar, s’est déclaré prêt à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dès la semaine prochaine, ouvrant la voie à un possible rapprochement entre Budapest et Kiev après des années de tensions sous le gouvernement de son prédécesseur, Viktor Orban.

En déplacement à Berlin mardi, Peter Magyar a indiqué que cette rencontre pourrait avoir lieu si les négociations techniques concernant les droits de la minorité hongroise vivant en Ukraine aboutissent dans les prochains jours. Le chef du gouvernement hongrois s’est montré optimiste quant à la possibilité de parvenir rapidement à un accord.

« Les discussions progressent de manière très encourageante », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse aux côtés du chancelier allemand Friedrich Merz. Selon lui, un règlement de cette question permettrait d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays voisins.

Le réchauffement des liens entre la Hongrie et l’Ukraine revêt une importance particulière pour l’Union européenne. Sous Viktor Orban, Budapest s’était régulièrement opposée aux aides financières destinées à Kiev ainsi qu’à la poursuite du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, compliquant les efforts européens de soutien au pays face à l’invasion russe.

Depuis sa victoire électorale en avril, Peter Magyar cherche à rapprocher son pays de ses partenaires européens. Son gouvernement a notamment obtenu le déblocage de 16,4 milliards d’euros de fonds européens de relance et de cohésion qui étaient gelés sous l’administration précédente, en promettant de poursuivre les réformes destinées à renforcer la lutte contre la corruption.

La visite du dirigeant hongrois à Berlin marque le début d’une tournée européenne qui doit également le conduire à Paris. Cette démarche illustre la volonté de Budapest de renouer des relations plus étroites avec les principales capitales de l’Union européenne tout en redéfinissant sa politique étrangère après le départ de Viktor Orban.