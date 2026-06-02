Taïwan présente des chiens robots militaires pour renforcer la surveillance de ses îles disputées

Taïwan a dévoilé mardi trois chiens robots de patrouille qui pourraient à terme être déployés sur ses îles situées en mer de Chine méridionale, dans le cadre des efforts de modernisation de ses forces armées face à la pression croissante de la Chine.

Présentés par l’National Chung-Shan Institute of Science and Technology à Taipei, ces robots quadrupèdes ont été développés en coopération avec l’entreprise américaine Ghost Robotics, connue pour ses systèmes utilisés par plusieurs forces armées occidentales.

Les appareils sont capables d’effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance et de patrouille dans des zones difficiles d’accès. Ils peuvent évoluer sur des terrains accidentés, franchir des obstacles et transmettre en temps réel des images ainsi que des données aux opérateurs.

Les autorités taïwanaises étudient notamment leur utilisation sur les îles éloignées contrôlées par Taipei en mer de Chine méridionale, une région stratégique où plusieurs pays revendiquent des territoires et des zones maritimes. Ces îles sont considérées comme particulièrement vulnérables en raison de leur isolement et de leur proximité avec des zones contestées.

Cette présentation s’inscrit dans la stratégie de défense asymétrique de Taïwan, qui cherche à compenser l’avantage militaire de la Chine en développant des technologies innovantes, notamment les drones aériens, navals et désormais terrestres.

Pékin considère toujours Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et n’exclut pas le recours à la force pour parvenir à une réunification. Face à cette menace, le gouvernement taïwanais multiplie les investissements dans les systèmes autonomes et les équipements de nouvelle génération afin d’améliorer sa capacité de surveillance et de réaction.

Les chiens robots sont encore en phase d’évaluation, mais les responsables militaires estiment qu’ils pourraient à l’avenir jouer un rôle important dans la protection des installations sensibles et la surveillance des positions avancées de Taïwan.