Microsoft s’apprête à dévoiler de nouveaux outils d’IA pour PC et cloud lors de sa conférence développeurs

Microsoft doit présenter mardi de nouveaux outils destinés aux développeurs lors de sa conférence annuelle, avec un accent particulier sur les logiciels d’intelligence artificielle pour les PC et le cloud. L’événement est largement attendu par l’industrie technologique, alors que la course à l’IA s’intensifie.

Selon les informations disponibles, l’entreprise prévoit de mettre en avant de nouvelles solutions permettant aux développeurs de créer des applications d’IA plus facilement, aussi bien pour les ordinateurs personnels que pour les infrastructures cloud. Ces annonces s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer l’écosystème logiciel de Microsoft autour de l’intelligence artificielle.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, doit prononcer le discours d’ouverture. Il devrait détailler la manière dont l’entreprise entend se positionner sur deux fronts majeurs : le cloud, où Microsoft est à la fois un acteur dominant et un concurrent de plusieurs entreprises du secteur, et le marché des PC, où l’IA prend une place croissante.

Cette orientation stratégique intervient dans un contexte de forte concurrence, notamment dans le domaine du cloud computing et des technologies d’intelligence artificielle générative. Microsoft est notamment liée à cet écosystème via ses investissements et partenariats dans le secteur.

Parmi ses principaux acteurs et partenaires figure notamment OpenAI, avec laquelle Microsoft entretient une collaboration étroite, tout en développant ses propres solutions. L’entreprise cherche ainsi à consolider sa position face à une concurrence mondiale de plus en plus intense dans l’IA et les services cloud.