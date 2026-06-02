Le Kremlin évoque un « nouveau paradigme » dans la guerre en Ukraine et accuse Kiev d’« actes de terrorisme »

Le Kremlin a déclaré mardi que la guerre en Ukraine était entrée dans un « paradigme différent », en raison de ce qu’il qualifie d’« actes de terreur inhumains » commis par les forces ukrainiennes contre des civils. Ces propos marquent un durcissement supplémentaire du discours officiel russe sur le conflit.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a tenu ces déclarations devant la presse en réponse à des questions concernant des frappes massives menées dans la nuit par la Russie contre plusieurs villes ukrainiennes.

Selon les autorités ukrainiennes, ces frappes ont fait au moins 17 morts et une centaine de blessés, touchant notamment des zones urbaines. Ces attaques s’inscrivent dans une nouvelle vague de bombardements intensifs qui continue de frapper le pays après plus de deux ans de guerre.

Moscou affirme de son côté que ses opérations militaires sont une réponse à des actions ukrainiennes qu’il considère comme des attaques contre des civils. Le Kremlin accuse régulièrement Kiev de mener des « actes de terrorisme », une qualification fermement rejetée par les autorités ukrainiennes et leurs alliés occidentaux.

Ce nouvel échange de déclarations intervient dans un contexte de forte escalade verbale et militaire, alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les tentatives de médiation diplomatique restent limitées.