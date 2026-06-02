Andy Burnham exclut des élections anticipées s’il devient Premier ministre britannique

Le maire du Grand Manchester Andy Burnham a indiqué, via son porte-parole, qu’il n’envisagerait pas de convoquer des élections générales anticipées s’il accédait au poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

Cette déclaration intervient alors que Burnham tente de revenir au Parlement en se présentant à un siège vacant, une étape clé dans une stratégie politique qui pourrait lui permettre de contester directement l’actuel chef du gouvernement Keir Starmer.

Selon son entourage, toute transition à la tête du gouvernement ne s’accompagnerait pas d’un appel immédiat aux urnes, malgré un contexte politique tendu marqué par une fragilisation de l’autorité du Premier ministre en place, notamment après de mauvais résultats électoraux locaux et plusieurs difficultés politiques récentes.

La perspective d’un retour de Burnham à Westminster ouvre ainsi une période d’incertitude au sein du Parti travailliste, où les équilibres internes pourraient être redéfinis si sa candidature au siège vacant est couronnée de succès.