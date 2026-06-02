Le Cambodge saisit l’ONU pour tenter de régler son différend maritime avec la Thaïlande

Le gouvernement cambodgien a annoncé avoir lancé une procédure de conciliation sous l’égide des Nations unies afin de résoudre son différend maritime de longue date avec la Thaïlande dans le golfe de Thaïlande, une zone potentiellement riche en hydrocarbures.

Cette initiative intervient après la décision de Bangkok de mettre fin unilatéralement à un accord signé en 2001, qui servait jusqu’à présent de cadre aux discussions entre les deux pays concernant leurs revendications maritimes concurrentes.

Le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, a déclaré que cette démarche visait à protéger la souveraineté et les droits maritimes du Cambodge conformément au droit international. Selon Phnom Penh, les autorités thaïlandaises ont été officiellement informées de l’ouverture de cette procédure, tout comme les Nations unies.

La zone concernée est considérée comme stratégique en raison de ses importantes réserves potentielles de pétrole et de gaz naturel. Les estimations évoquent des ressources pouvant représenter plusieurs centaines de milliards de dollars, ce qui explique l’importance du dossier pour les deux pays.

Du côté thaïlandais, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a indiqué ne pas avoir encore pris connaissance des détails de la procédure engagée par le Cambodge. Il a précisé que Bangkok n’avait pas encore arrêté sa position quant aux prochaines étapes à suivre.

Selon les autorités cambodgiennes, la Thaïlande disposerait désormais d’un délai de 21 jours pour désigner ses conciliateurs dans le cadre du mécanisme prévu par le droit international.

Le différend maritime entre les deux voisins d’Asie du Sud-Est dure depuis plusieurs décennies. Malgré plusieurs cycles de négociations, aucun accord définitif n’a jusqu’à présent permis de délimiter clairement les zones maritimes revendiquées par les deux États.

L’ouverture de cette procédure de conciliation marque une nouvelle tentative de résoudre pacifiquement un contentieux sensible qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l’exploitation future des ressources énergétiques du golfe de Thaïlande.