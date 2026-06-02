Malgré le cessez-le-feu, de nouvelles frappes israéliennes font au moins trois morts dans la bande de Gaza

Au moins trois Palestiniens ont été tués mardi lors de plusieurs incidents distincts dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Ces nouvelles violences interviennent alors qu’un cessez-le-feu négocié plusieurs mois plus tôt est toujours officiellement en vigueur, sans toutefois parvenir à mettre un terme aux affrontements.

D’après les services médicaux de Gaza, une frappe aérienne israélienne a touché un véhicule à l’est de Deir el-Balah, dans le centre de l’enclave palestinienne. L’attaque a fait au moins un mort et quatre blessés. Des images diffusées sur place montrent un véhicule réduit à l’état d’épave après l’explosion.

Plus tôt dans la journée, une autre frappe a visé la localité voisine de Zawayda. Selon les responsables de la santé, une personne a été tuée et une autre blessée dans cette attaque.

Dans un troisième incident, des tirs israéliens ont coûté la vie à un homme dans le nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. L’armée israélienne n’avait pas immédiatement commenté ces événements.

Le cessez-le-feu conclu en octobre sous médiation américaine n’a pas permis de mettre fin aux opérations militaires israéliennes dans l’enclave. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas restent bloquées, notamment sur les questions du désarmement du mouvement palestinien et du retrait des forces israéliennes.

Selon les informations disponibles, Israël contrôle aujourd’hui plus de la moitié du territoire de Gaza, tandis que le Hamas conserve une présence dans une portion réduite de la bande côtière. Cette situation alimente les tensions et complique les efforts diplomatiques visant à instaurer une paix durable.

Les autorités sanitaires de Gaza affirment qu’environ 930 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ces chiffres ne distinguent pas les civils des combattants. De son côté, l’armée israélienne indique que quatre de ses soldats ont été tués par des groupes armés palestiniens durant la même période.