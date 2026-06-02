Comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 : l’enquête judiciaire arrive à son terme

L’information judiciaire portant sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle de 2017 est désormais achevée. Ouverte en 2018 à la suite de signalements de la Commission nationale des comptes de campagne et de Tracfin, l’enquête a donné lieu à plusieurs années d’investigations et à quatre mises en examen.

Au cœur du dossier figure la société de communication Mediascop, dirigée par Sophia Chikirou, que la justice soupçonne d’avoir surfacturé certaines prestations réalisées durant la campagne présidentielle. Ces dépenses ayant été en partie remboursées par l’État, les enquêteurs ont notamment exploré la piste d’une possible escroquerie au préjudice des finances publiques.

Quatre mises en examen et une décision attendue

Parmi les personnalités mises en examen figurent notamment Sophia Chikirou ainsi que le député Bastien Lachaud. Les investigations ont également concerné l’association L’Ère du peuple et la mandataire financière de la campagne. Les perquisitions menées en octobre 2018 au siège de La France insoumise et chez plusieurs responsables du mouvement avaient alors provoqué une vive polémique politique.

Avec la clôture de l’instruction, le parquet doit désormais rendre ses réquisitions avant que le juge d’instruction ne décide d’un éventuel renvoi devant un tribunal correctionnel. De son côté, La France insoumise affirme qu’aucun procès ne devrait avoir lieu, soulignant que Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard n’ont jamais été mis en examen dans cette procédure et contestant les accusations de surfacturation.