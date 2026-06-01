Administration pénitentiaire : Pascal Courtade officiellement installé à sa tête

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin préside ce lundi au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis la cérémonie d’installation de Pascal Courtade comme nouveau directeur général de l’administration pénitentiaire. Nommé en conseil des ministres quelques jours plus tôt, l’ancien préfet de l’Aube prend ses fonctions dans un contexte marqué par la surpopulation carcérale et les enjeux de sécurité au sein des établissements pénitentiaires.

Pascal Courtade est notamment connu pour avoir copiloté le rapport consacré aux Frères musulmans et à l’islamisme politique, remis au gouvernement à la demande du président de la République. Gérald Darmanin a salué un haut fonctionnaire expérimenté chargé de poursuivre les réformes engagées au sein de l’administration pénitentiaire.

Sécurité, nouvelles prisons et lutte contre la surpopulation

Lors de cette cérémonie, le garde des Sceaux doit détailler plusieurs priorités, parmi lesquelles le renforcement de la sécurité des établissements, la lutte contre la criminalité organisée en détention, la prévention de la récidive ainsi que la création de nouvelles places de prison. Le gouvernement souhaite également accélérer la modernisation du système pénitentiaire tout en améliorant les conditions de travail des personnels.

Cette prise de fonction intervient alors que la France fait face à une surpopulation carcérale record. Au 1er avril 2026, les prisons françaises accueillaient 88.145 détenus pour seulement 65.353 places opérationnelles, soit un taux d’occupation de 139 %. Initialement attendu à Béziers dans l’après-midi pour visiter le centre pénitentiaire de la ville, Gérald Darmanin a finalement reporté ce déplacement en raison d’un rendez-vous imprévu avec le président Emmanuel Macron.