Budget 2026 : universités, recherche et emploi ciblés par près d’un milliard d’euros d’économies

Le gouvernement prévoit près d’un milliard d’euros d’annulations de crédits dans le budget 2026 afin de financer les mesures mises en place face aux conséquences économiques de la guerre au Moyen-Orient et à l’augmentation de la charge de la dette. Selon les projets de décrets transmis au Parlement, 847 millions d’euros d’autorisations d’engagement et 954 millions d’euros de crédits de paiement doivent être supprimés.

Parmi les secteurs les plus touchés figure le ministère du Travail, qui devra absorber une réduction de 122 millions d’euros. Cette décision pourrait notamment peser sur les dispositifs liés à l’apprentissage, même si le gouvernement assure que l’objectif de 800.000 apprentis reste maintenu et que l’effort demandé représente moins de 1 % des crédits consacrés à cette politique publique.

Recherche, universités et France 2030 mis à contribution

L’enseignement supérieur et la recherche sont également concernés par cet effort budgétaire. Les crédits destinés aux programmes scientifiques et technologiques ainsi qu’aux universités subissent des coupes importantes, avec 139 millions d’euros d’autorisations d’engagement annulés. Les investissements d’avenir sont eux aussi affectés, puisque le plan France 2030 perd 100 millions d’euros de crédits de paiement, dont plus de 60 millions dédiés aux projets stratégiques.

D’autres secteurs sont sollicités, notamment les régimes sociaux et de retraite de la SNCF et de la RATP, qui voient 200 millions d’euros de crédits supprimés. En revanche, les ministères des Armées et de la Justice sont préservés. Ces annulations s’ajoutent au gel de 3,2 milliards d’euros de crédits de l’État annoncé par Bercy ainsi qu’aux 2,2 milliards d’euros d’économies attendues du gel des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires.