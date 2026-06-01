Dominique de Villepin officialise son ambition pour l’Élysée en 2027

Dominique de Villepin a confirmé dimanche son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2027. Invité de franceinfo, l’ancien Premier ministre a répondu sans ambiguïté lorsqu’il a été interrogé sur ses ambitions élyséennes, affirmant être bien « en route vers l’Élysée ».

Longtemps resté discret sur ses intentions, l’ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac avait néanmoins multiplié ces dernières années les interventions publiques sur les grands enjeux internationaux. Son retour médiatique, porté notamment par les crises géopolitiques récentes, lui a permis de retrouver une place importante dans le débat politique national.

Une candidature qui s’ajoute à une campagne déjà animée

Figure marquante de la diplomatie française, Dominique de Villepin reste associé à son discours prononcé à l’ONU en 2003 contre l’intervention américaine en Irak. Cette image d’homme d’État indépendant continue de séduire une partie de l’opinion publique, y compris au-delà de son camp politique d’origine.

Cette entrée officielle dans la course à l’Élysée intervient alors que plusieurs candidats ont déjà lancé leur campagne pour 2027. Reste désormais à savoir si l’ancien Premier ministre pourra transformer sa popularité et son expérience internationale en véritable dynamique électorale dans une campagne qui s’annonce particulièrement disputée.