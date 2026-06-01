André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux depuis 1980, est décédé à 85 ans

André Santini est mort ce lundi 1er juin à l’âge de 85 ans. Le maire d’Issy-les-Moulineaux était hospitalisé depuis octobre 2025 et n’avait pas quitté son lit d’hôpital depuis plus d’un an. Malgré son état de santé, il avait mené campagne depuis sa chambre pour les élections municipales de mars dernier, une situation inédite qui avait marqué le scrutin.

Un huitième mandat arraché dans la maladie

Réélu le 23 mars pour un huitième mandat consécutif, André Santini dirigeait la commune des Hauts-de-Seine depuis 1980. Ses problèmes de santé avaient lourdement pesé sur les résultats : il n’avait obtenu que 44 % des voix au premier tour, un score bien inférieur aux 60 % de 2020, le contraignant à un second tour. Après sa victoire, il avait repris ses fonctions le 28 mars, apparaissant amaigri et en fauteuil roulant lors de son retour à la mairie.

Figure de l’UDF puis de l’UDI, André Santini avait occupé plusieurs postes ministériels dans les gouvernements Chirac et Fillon. Né le 20 octobre 1940 à Paris, ce juriste de formation avait également été député des Hauts-de-Seine entre 1988 et 2017, vice-président de l’Assemblée nationale et présidait le Syndicat des eaux d’Île-de-France depuis 1983. Il était aussi vice-président de la métropole du Grand Paris depuis 2016.