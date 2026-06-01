Isère : un homme retrouvé mort près d’un ruisseau, une enquête pour homicide ouverte

Le corps d’un homme d’une quarantaine d’années a été découvert samedi matin dans la commune d’Estrablin, en Isère. Face aux premiers éléments recueillis sur place, le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour homicide volontaire et confié les investigations à la section de recherches de Grenoble.

La victime, un ressortissant tunisien domicilié à Vienne, a été retrouvée au bord d’un ruisseau dans cette petite commune située au sud de Lyon. Les circonstances exactes de sa mort demeurent pour l’heure inconnues.

Selon le procureur de la République de Vienne, un médecin légiste intervenu sur les lieux a constaté la présence d’une lésion provoquée par une arme à feu. Des examens complémentaires doivent être réalisés dans les prochains jours afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Autopsie prévue cette semaine

Un scanner doit être effectué lundi avant une autopsie programmée mardi. Ces expertises permettront aux enquêteurs d’établir le déroulement des faits et de préciser les circonstances dans lesquelles la victime a trouvé la mort.

Les investigations se poursuivent parallèlement pour retracer les derniers déplacements de l’homme et identifier d’éventuels témoins ou éléments susceptibles d’orienter l’enquête.

Un nouveau dossier criminel en Isère

Cette affaire intervient quelques semaines après une autre découverte macabre dans le département. Début mai, le corps d’un homme de 27 ans avait été retrouvé dans le massif de la Chartreuse, à Proveysieux. La victime, connue des services de justice pour des faits de petite délinquance, avait été retrouvée enterrée sommairement et présentait plusieurs traces de violences.

Dans le dossier d’Estrablin, les enquêteurs privilégient désormais la piste criminelle. Les résultats des examens médico-légaux attendus cette semaine devraient permettre d’éclaircir les circonstances de ce décès et d’orienter la suite des investigations.