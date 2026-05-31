Bobigny : un homme armé de couteaux abattu par un policier lors d’une intervention

Un homme armé de deux couteaux a été tué samedi à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, après avoir menacé des policiers intervenus à la suite d’un différend entre voisins. Les faits se sont produits en milieu de journée et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame.

Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l’ordre avaient été appelées pour intervenir dans le cadre d’un conflit de voisinage. À leur arrivée, les policiers se sont retrouvés face à un homme particulièrement agressif, muni de deux couteaux et présentant un comportement menaçant.

Une enquête ouverte sur l’usage de l’arme

D’après les premiers éléments communiqués par les autorités, l’individu aurait également blessé deux de ses voisins avant l’arrivée des secours. Alors qu’il se dirigeait vers les trois policiers présents sur place, l’un des fonctionnaires a fait usage de son arme de service pour tenter de neutraliser la menace.

Touché à l’abdomen, l’homme a immédiatement été pris en charge par les secours. Malgré l’intervention rapide du SAMU, il a succombé à ses blessures sur les lieux.

Comme le prévoit la procédure dans ce type d’affaire, les circonstances exactes de l’usage de l’arme par le policier feront l’objet d’investigations. Les enquêteurs devront notamment établir le déroulement précis de l’intervention et confirmer les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre ont été confrontées à cette menace armée.