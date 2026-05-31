Présidentielle en Colombie : les électeurs choisissent entre réformes sociales et politique sécuritaire

Les Colombiens se sont rendus aux urnes dimanche pour le premier tour de l’élection présidentielle, un scrutin qui devrait, selon les sondages, déboucher sur un second tour décisif en juin.

Le sénateur de gauche Ivan Cepeda apparaît comme le favori de cette première étape électorale. Âgé de 63 ans, il défend la poursuite des réformes engagées sous la présidence de Gustavo Petro, notamment dans les domaines de la lutte contre les inégalités, de la réduction de la pauvreté et de l’élargissement de la couverture santé. Il promet également de poursuivre les négociations avec les groupes armés illégaux dans le cadre du processus de paix.

Cependant, les enquêtes d’opinion indiquent qu’il lui sera difficile d’obtenir dès le premier tour les plus de 50 % des suffrages nécessaires pour être élu sans passer par un second tour. Dans cette hypothèse, il pourrait faire face à une opposition renforcée par le regroupement des électeurs de droite et du centre autour d’un seul candidat.

Parmi ses principaux adversaires figure l’homme d’affaires indépendant Abelardo De La Espriella. Ce dernier fait campagne sur un programme centré sur le rétablissement de l’ordre et la lutte contre l’insécurité. Il critique les politiques menées par la gauche et promet une réponse plus ferme face aux groupes criminels et aux organisations armées.

La sénatrice conservatrice Paloma Valencia est également en lice. Figure importante de la droite colombienne, elle défend une politique de sécurité stricte ainsi que le développement de l’exploration pétrolière et gazière. Son éventuelle victoire ferait d’elle la première femme élue à la présidence du pays.

L’élection se déroule dans un contexte marqué par les défis persistants liés à la sécurité, au narcotrafic et aux inégalités sociales. Les résultats du premier tour permettront de déterminer quelles visions de l’avenir de la Colombie s’affronteront lors du probable second tour prévu en juin.

Les observateurs estiment que l’issue du scrutin pourrait influencer durablement l’orientation politique du pays, entre poursuite des réformes sociales engagées ces dernières années et retour à une politique davantage axée sur la sécurité et la croissance économique.