Catastrophe dans une usine de pâte à papier : le bilan grimpe à 11 morts après la récupération des disparus

Le bilan de l’accident industriel survenu dans l’État de Washington s’est alourdi à onze morts après la découverte des corps des neuf personnes qui étaient portées disparues depuis plusieurs jours. Les autorités américaines ont confirmé samedi que toutes les victimes avaient désormais été retrouvées sur le site de l’usine touchée.

Le drame s’est produit mardi à Longview, lorsqu’une cuve contenant de la « liqueur blanche » a subi une implosion au sein de l’usine exploitée par Nippon Dynawave Packaging. Deux décès avaient été confirmés immédiatement après l’accident, tandis que les équipes de secours poursuivaient leurs recherches pour localiser les autres travailleurs disparus.

La « liqueur blanche » est une solution chimique composée notamment d’hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium, utilisée dans le processus de fabrication de la pâte à papier. Selon les autorités, la cuve endommagée contenait environ 3,4 millions de litres de ce produit au moment de l’incident.

Les opérations de recherche et de récupération se sont poursuivies toute la semaine dans des conditions difficiles. Les secours ont fouillé les décombres à l’intérieur du complexe industriel et utilisé des drones pour inspecter les zones les plus dangereuses du site. Les autorités locales ont finalement annoncé avoir retrouvé les neuf victimes qui manquaient à l’appel.

Les analyses réalisées après l’accident ont confirmé qu’une contamination avait atteint le fleuve Columbia River, situé à proximité de l’usine. Les responsables ont toutefois précisé qu’aucun effet nocif n’avait été détecté sur la qualité de l’air ou sur l’eau potable distribuée aux habitants de Longview.

L’usine appartient à Nippon Paper Industries, deuxième plus grand fabricant de papier du Japon en termes de chiffre d’affaires. Le groupe avait acquis le site de Longview en 2016 pour 225 millions de dollars auprès de la société américaine Weyerhaeuser. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de cette catastrophe industrielle parmi les plus meurtrières qu’ait connues la région ces dernières années.