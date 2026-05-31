— Didier Deschamps salue le PSG : “Une victoire de plus pour le football français”

Didier Deschamps a félicité le PSG ce dimanche matin après son nouveau sacre en Ligue des champions. Le sélectionneur des Bleus a résumé la portée du titre parisien en une phrase : “C’est une victoire de plus pour le football français.”

Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions d’affilée samedi 30 mai 2026 à Budapest, en battant Arsenal aux tirs au but après un match nul 1-1. Paris s’est imposé 4-3 dans la séance, un an après son premier sacre européen contre l’Inter Milan.

Le sélectionneur a également félicité les internationaux français du club parisien, engagés dans cette finale européenne avant de rejoindre le rassemblement des Bleus. Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé faisaient partie des joueurs du PSG concernés par la finale, avant leur arrivée attendue à Clairefontaine.

Un doublé historique pour le PSG

Paris entre dans une catégorie rare. Après son titre de 2025, le club de la capitale a conservé la Ligue des champions en 2026. C’est une première pour un club français. La finale a pourtant mal commencé pour le PSG, mené dès la 6e minute par un but de Kai Havertz, avant l’égalisation d’Ousmane Dembélé sur penalty à la 65e minute.

La décision s’est faite aux tirs au but. Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont marqué pour Paris. Arsenal a manqué deux tentatives, dont la dernière par Gabriel, offrant au PSG un deuxième titre européen consécutif.

Des Bleus attendus après l’Europe

Ce sacre tombe en pleine préparation de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont lancé leur rassemblement à Clairefontaine vendredi, avec 18 joueurs déjà présents sur les 26 convoqués. Les finalistes de la Ligue des champions, dont les Parisiens et William Saliba côté Arsenal, bénéficient d’un calendrier décalé.