Séoul et Tokyo envisagent un accord militaire sensible pour renforcer leur coopération logistique

La South Korea et le Japan ont entamé des discussions sur un possible accord de soutien militaro-logistique, une avancée potentiellement significative dans les relations de défense entre les deux voisins asiatiques. L’information a été confirmée dimanche par le ministre sud-coréen de la Défense à l’issue d’une rencontre avec son homologue japonais lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Ahn Gyu-back, a toutefois souligné que ce projet restait politiquement délicat. Selon lui, une telle initiative nécessiterait l’adhésion et la compréhension des opinions publiques des deux pays, ce qui impose une approche prudente.

L’accord envisagé prendrait la forme d’un mécanisme d’acquisition et de services croisés, permettant aux forces armées sud-coréennes et japonaises de partager ou de se fournir mutuellement des ressources logistiques. Cela pourrait inclure du carburant, de la nourriture, des munitions ou d’autres équipements nécessaires aux opérations militaires.

Les discussions ont eu lieu entre Ahn Gyu-back et le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi. Les deux responsables cherchent à renforcer la coopération sécuritaire dans un contexte régional marqué par des défis croissants, notamment les programmes militaires nord-coréens et les tensions stratégiques en Asie de l’Est.

Malgré ce rapprochement, plusieurs obstacles demeurent. En Corée du Sud, les souvenirs de la domination coloniale japonaise entre 1910 et 1945 continuent d’alimenter une profonde méfiance à l’égard de toute coopération militaire trop étroite avec Tokyo. Une partie de l’opinion publique reste particulièrement opposée à l’idée de voir des forces japonaises intervenir, même indirectement, sur la péninsule coréenne.

Ces échanges témoignent néanmoins d’une volonté croissante des deux alliés des États-Unis de renforcer leur coordination en matière de défense. Si aucun accord n’a encore été conclu, les discussions illustrent l’évolution progressive des relations entre Séoul et Tokyo, longtemps marquées par les contentieux historiques mais désormais influencées par les enjeux sécuritaires régionaux.